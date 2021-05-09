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Как в Улан-Удэ прошёл парад в честь Дня Победы – фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого торжественного события Дня Победы

Как сообщал «Байкал-Dailу», парад Победы на площади Советов Улан-Удэ стартовал в 10 часов утра. Главной его особенностью стало то, что на площадь зрителей пускали не всех – только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19.

Впервые в истории Улан-Удэ в параде Победы приняли участие военнослужащие Вооружённых Сил Монголии. Они прошли перед главной трибуной, отдав дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны.

Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошло более тысячи военнослужащих, а также представители силовых ведомств и школьники из военно-патриотических учреждений. Военных представили парадные расчёты от штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.

В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», двухзвенные вездеходы «Алеут», а также восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85.

Также по главной площади Улан-Удэ прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь».

На специализированных платформах с декорациями, установленных на грузовиках, показали театрализованные представления времен Великой Отечественной войны.

Завершился военный парад демонстрационным пролётом высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 «Грач».

Шествие «Бессмертного полка» в этом году вновь отменили. После площади Советов участники парада и зрители пришли к Мемориалу Победы, где развернута выставка военной техники.

парад День Победы
 
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