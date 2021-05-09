Как в Улан-Удэ прошёл парад в честь Дня Победы – фоторепортаж

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого торжественного события Дня Победы
Как сообщал «Байкал-Dailу», парад Победы на площади Советов Улан-Удэ стартовал в 10 часов утра. Главной его особенностью стало то, что на площадь зрителей пускали не всех – только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19.
Впервые в истории Улан-Удэ в параде Победы приняли участие военнослужащие Вооружённых Сил Монголии. Они прошли перед главной трибуной, отдав дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны.
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии прошло более тысячи военнослужащих, а также представители силовых ведомств и школьники из военно-патриотических учреждений. Военных представили парадные расчёты от штаба общевойскового объединения Восточного военного округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
В состав механизированной колонны впервые вошли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», двухзвенные вездеходы «Алеут», а также восстановленные ко Дню Победы военными мастерами тяжелый советский танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и бесствольная система реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Механизированную колонну техники возглавил легендарный танк Т-34-85.
Также по главной площади Улан-Удэ прошли бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, армейские мотовездеходы АМ-1, боевые машины с противотанковым комплексом «Конкурс», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобили «Рысь».
На специализированных платформах с декорациями, установленных на грузовиках, показали театрализованные представления времен Великой Отечественной войны.
Завершился военный парад демонстрационным пролётом высокоманевренных многоцелевых истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 «Грач».
Шествие «Бессмертного полка» в этом году вновь отменили. После площади Советов участники парада и зрители пришли к Мемориалу Победы, где развернута выставка военной техники.
Как в Улан-Удэ прошёл парад в честь Дня Победы – фоторепортаж
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с самого торжественного события Дня Победы
На чемпионате вместе с автогонщиками-мужчинами соревновалась единственная леди
Выставка техники на Мемориале Победы вызвала большой ажиотаж
По всей республике представители партии возлагают цветы к военным памятникам
Стихотворение называется «Мы погибли в страшном сорок первом…»
Московский фуд-блогер оценил блюда из «начала времён» в столичном ресторане бурятской кухни
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с площади Славы
Представили комбината по благоустройству снялись в видеопоздравлении
По главной площади столицы Бурятии прошли 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники
В школе №26 работает добровольческое движение имени Героя Сенчихина
Число госпитализированных больных коронавирусом сокращается
Деревья сажают в память о Великой Отечественной войне
Чемпионат состоялся в городе Раменское
Авария произошла на БКМ
Параспортсмен из Бурятии опередил американца