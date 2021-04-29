Жители Бурятии смогут возить велосипеды в электричках бесплатно

Вводится бесплатный провоз велосипедов и спортинвентаря



С 1 мая жители Иркутской области и Бурятии смогут бесплатно провозить в пригородных поездах велосипеды, самокаты и другой спортивный инвентарь, в том числе тот, размер которого по сумме трёх измерений превышает 180 см.



- Услуга вводится с целью популяризации здорового образа жизни. Пассажиры достаточно активно путешествуют с велосипедами в электричках, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Так, в 2020 году в пригородном железнодорожном транспорте магистрали было перевезено более 10,5 тысяч велосипедов.







