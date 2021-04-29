Вводится бесплатный провоз велосипедов и спортинвентаря
С 1 мая жители Иркутской области и Бурятии смогут бесплатно провозить в пригородных поездах велосипеды, самокаты и другой спортивный инвентарь, в том числе тот, размер которого по сумме трёх измерений превышает 180 см.
- Услуга вводится с целью популяризации здорового образа жизни. Пассажиры достаточно активно путешествуют с велосипедами в электричках, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Так, в 2020 году в пригородном железнодорожном транспорте магистрали было перевезено более 10,5 тысяч велосипедов.
Жители Бурятии смогут возить велосипеды в электричках бесплатно
Общество, Фото:
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