В Бурятии ловят любителей тонированных машин

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

На дорогах Бурятии идёт операция «Тонировка»



На дорогах Бурятии продолжается операция «Тонировка». За неделю сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 246 водителей, светопропускание стекол автомобиля которых не соответствовали требованиям.



За данное нарушение по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» предусмотрен штраф в размере 500 рублей.



Для выявления подобных нарушений инспекторы ДПС используют специальные приборы, показывающие степень светопропускания стекол.



Госавтоинспекция призывает автомобилистов привести светопропускание стекол автомобиля в нормативные требования.





