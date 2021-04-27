На дорогах Бурятии идёт операция «Тонировка»
На дорогах Бурятии продолжается операция «Тонировка». За неделю сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 246 водителей, светопропускание стекол автомобиля которых не соответствовали требованиям.
За данное нарушение по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Для выявления подобных нарушений инспекторы ДПС используют специальные приборы, показывающие степень светопропускания стекол.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов привести светопропускание стекол автомобиля в нормативные требования.
В Бурятии ловят любителей тонированных машин
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рейтинг качества жизни в регионах составлен по десяти показателям
Жители села Клюевка на Байкале уже давно нуждаются в новом кладбище
Полиция проведёт операцию «Бомж»
На дорогах Бурятии идёт операция «Тонировка»
Завтра в Бурятии пройдёт проверка системы оповещения
Чемпионат состоялся в исправительной колонии № 7
На сессии Хурала сегодня прозвучали обвинения в адрес сельских властей
Победители получат не только титул чемпиона, но и автомобили
На горнолыжном курорте «Гора Соболиная» прошёл спуск в купальниках
Заболеваемость COVID-19 продолжает идти на спад
Бездомный мужчина ограбил родственников
Он угнал машину, чтобы покататься по посёлку
На берегу Селенги стоит устойчивый запах нефтепродуктов
Уголовное дело передано в суд
В соревнованиях участвовали более сотни человек