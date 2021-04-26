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В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный

В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный
Общество,  Фото:pixabay.com.
Ущерб от его действий составил более 9 млн рублей

В июне 2020 года Хоринский районный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Кижингинского района. Он признан виновным в незаконной рубке леса. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Не согласившись с мягкостью назначенного наказания за совершение экологического преступления, повлёкшего ущерб на сумму более 9 млн рублей, прокурор обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами прокурора, назначил виновному лишение свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии общего режима.

Осуждённый оспорил приговор в кассационном порядке. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции его доводы признал несостоятельными, указав, что стороной государственного обвинения представлены исчерпывающие доказательства вины, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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