В Бурятии «чёрному лесорубу» условный срок заменили на реальный

Ущерб от его действий составил более 9 млн рублей



В июне 2020 года Хоринский районный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Кижингинского района. Он признан виновным в незаконной рубке леса. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.



Не согласившись с мягкостью назначенного наказания за совершение экологического преступления, повлёкшего ущерб на сумму более 9 млн рублей, прокурор обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции, согласившись с доводами прокурора, назначил виновному лишение свободы сроком на 3 года 10 месяцев в колонии общего режима.



Осуждённый оспорил приговор в кассационном порядке. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции его доводы признал несостоятельными, указав, что стороной государственного обвинения представлены исчерпывающие доказательства вины, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

