В Улан-Удэ выбрали «Звёздочек надежды»

В столице Бурятии завершился конкурс юных музыкантов



С 1 по 5 апреля в Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс юных музыкантов за обладание премией «Звёздочки надежды». В этом году звания лауреатов удостоились 10 ребят из детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.



Лауреатами конкурса стали:

1. Тарас Б., учащийся 5 класса ДШИ №1 имени Л. Линховоина

2. Ксения П., учащаяся 7 класса музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева

3. Ксения С., учащаяся 7 класса ДШИ №3

4. Маргарита Х., учащаяся 5 класса ДШИ №6

5. Алёна С., учащаяся 7 класса ДШИ №7

6. Сарюна Д., учащаяся 8 класса ДШИ №7

7. Анастасия Б., учащаяся 3 класса ДШИ №11

8. Ева И., учащаяся 6 класса ДШИ №11

9. Елизавета К., учащаяся 5 класса ДШИ №3 имени С. Манжигеева

10. Пальжид У., учащаяся 4 класса ДШИ №14



Церемония награждения и концерт лауреатов конкурса «Звёздочки надежды» (0+) состоится 23 апреля в 16:00 в концертном зале музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.



- Данный конкурс проводится с 1996 года для повышения престижа профессии музыканта и стимулирования высоких творческих достижений среди учащихся детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. Этот конкурс особый. Лауреаты этого конкурса, как правило, выбирают своей дальнейшей деятельностью профессию музыканта. За это время более 150 детей стали лауреатами этой премии, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

