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В Улан-Удэ выбрали «Звёздочек надежды»

В Улан-Удэ выбрали «Звёздочек надежды»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В столице Бурятии завершился конкурс юных музыкантов

С 1 по 5 апреля в Улан-Удэ состоялся ежегодный конкурс юных музыкантов за обладание премией «Звёздочки надежды». В этом году звания лауреатов удостоились 10 ребят из детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.

Лауреатами конкурса стали:
1. Тарас Б., учащийся 5 класса ДШИ №1 имени Л. Линховоина
2. Ксения П., учащаяся 7 класса музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева
3. Ксения С., учащаяся 7 класса ДШИ №3
4. Маргарита Х., учащаяся 5 класса ДШИ №6
5. Алёна С., учащаяся 7 класса ДШИ №7
6. Сарюна Д., учащаяся 8 класса ДШИ №7
7. Анастасия Б., учащаяся 3 класса ДШИ №11
8. Ева И., учащаяся 6 класса ДШИ №11
9. Елизавета К., учащаяся 5 класса ДШИ №3 имени С. Манжигеева
10. Пальжид У., учащаяся 4 класса ДШИ №14

Церемония награждения и концерт лауреатов конкурса «Звёздочки надежды» (0+) состоится 23 апреля в 16:00 в концертном зале музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.

- Данный конкурс проводится с 1996 года для повышения престижа профессии музыканта и стимулирования высоких творческих достижений среди учащихся детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. Этот конкурс особый. Лауреаты этого конкурса, как правило, выбирают своей дальнейшей деятельностью профессию музыканта. За это время более 150 детей стали лауреатами этой премии, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
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