Это означает скорое наступление весны
В живом уголке Этнографического музея в Улан-Удэ вышел из спячки первый медведь. Проснулся самец по кличке Малыш.
- Ну вот, теперь точно весна не за горами! У нас проснулся медведь Малыш. А он всегда точно чувствует приход тепла. Пока он приходит в себя, просыпается окончательно, морда у него, правда, со сна немного помятая, но он полон оптимизма, - рассказали сотрудники Этнографического музея.
Малыш получил свой первый в этом году корм – овощи и фрукты. Он съел их с удовольствием и ожидает следующей порции.
- За зиму он очень соскучился и с нетерпением ждёт своих любимых посетителей, ведь он по праву считается самым общительным жителем нашего Этнозоосада, - рассказали в Этнографическом музее.
Пользователь поинтересовался на официальной странице музея, где проводят зимнюю спячку медведи.
- Вольеры медведей сконструированы специально по типу два яруса, то есть берлога находится под верхней частью вольера. Берлога это тоже своего рода вольер, но конструкция идентична вольеру лесному, - ответили сотрудники Этнографического музея.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2018 году Малышу построили новый комфортный вольер.
«Морда слегка помятая»: В музее в Улан-Удэ проснулся медведь
Общество, Фото:
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