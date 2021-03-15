Вакцины поставят и сотрудникам военкоматов
В преддверии весеннего призыва на военную службу, который начнётся 1 апреля, вакцинируют от коронавируса сотрудников сборного пункта и военных комиссариатов Улан-Удэ.
Вакцинация сотрудников военкоматов началась и в отдаленных районах Бурятии. Специально для этого в местных медицинских учреждениях, по согласованию с главами районов, создан запас вакцины.
Вакцинирование производится внутримышечно с соблюдением санитарных мер защиты и с использованием индивидуальных медицинских инструментов, стерильных приборов. Перед началом процедуры сотрудники военных комиссариатов проходят медицинский осмотр, подписывают добровольное согласие на вакцинацию.
Призывники, которые будут убывать на сборный пункт и в дальнейшем отправляться в войска, также будут подвержены вакцинации препаратом «Гам-КОВИД-Вак».
- Призыв на военную службу состоится в плановом режиме с рядом ограничительных мер. На территорию военных комиссариатов, сборных пунктов будут допускаться группы в ограниченном количестве. Отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться специально подготовленным транспортом. Дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат необходимый запас медицинских масок, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии призывников привьют от коронавируса
Общество, Фото:
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