Фотовыставка о Байкале откроется в Москве

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Открытие состоится в первый весенний день



В Москве в Восточном округе с 1 марта в культурном центре «Акулово» откроется фотовыставка «Путешествие по Байкалу». Об этом сообщили в культурном учреждении.



- Фотограф Анна Зубкова, поделится фотографиями и историями из своего увлекательного путешествия к самому глубокому озеру на Земле, - говорится в сообщении.



Вход для всех желающих на выставку свободный. Адрес: посёлок Акулово дом 25.



