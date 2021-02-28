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Фотовыставка о Байкале откроется в Москве

Фотовыставка о Байкале откроется в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Открытие состоится в первый весенний день

В Москве в Восточном округе с 1 марта в культурном центре «Акулово» откроется фотовыставка «Путешествие по Байкалу». Об этом сообщили в культурном учреждении.

- Фотограф Анна Зубкова, поделится фотографиями и историями из своего увлекательного путешествия к самому глубокому озеру на Земле, - говорится в сообщении.

Вход для всех желающих на выставку свободный. Адрес: посёлок Акулово дом 25.

выставка Москва Байкал
 
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