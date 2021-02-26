Улан-удэнцы услышат старинную скрипку итальянского мастера

В столице Бурятии выступят известные скрипач и пианист



28 февраля на сцене Бурятского оперного театра выступят лауреаты международных конкурсов скрипач Павел Милюков и пианист Эмин Мартиросян. Об этом сообщили в Бурятской филармонии.



Павлу Милюкову доверили право играть на скрипке Джузеппе Гварнери Ex-Szigeti 1711 года. Именно скрипки, изготовленные руками Гварнери, предпочитал Никколо Паганини. Чести играть на таком инструменте в мировой практике удостаиваются либо признанные звезды, либо самые перспективные молодые исполнители.



Павел Милюков — солист Московской государственной академической филармонии. В прошлом сезоне он выступил с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, дебютировал с дирижером Владимиром Юровским в сопровождении Госоркестра России имени Светланова. Гастролировал во Франции, Австрии, Японии и во многих городах России.



В Улан-Удэ Павел Милюков выступит в дуэте с талантливым пианистом Эмином Мартиросяном. Они сыграют Сонату №2 для скрипки и фортепиано Шумана, Сонату №3 для скрипки и фортепиано Брамса и Фантазию на темы из оперы Гуно «Фауст» Венявского.



12+

