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Улан-удэнцы услышат старинную скрипку итальянского мастера

Улан-удэнцы услышат старинную скрипку итальянского мастера
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии выступят известные скрипач и пианист

28 февраля на сцене Бурятского оперного театра выступят лауреаты международных конкурсов скрипач Павел Милюков и пианист Эмин Мартиросян. Об этом сообщили в Бурятской филармонии.

Павлу Милюкову доверили право играть на скрипке Джузеппе Гварнери Ex-Szigeti 1711 года. Именно скрипки, изготовленные руками Гварнери, предпочитал Никколо Паганини. Чести играть на таком инструменте в мировой практике удостаиваются либо признанные звезды, либо самые перспективные молодые исполнители.

Павел Милюков — солист Московской государственной академической филармонии. В прошлом сезоне он выступил с оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, дебютировал с дирижером Владимиром Юровским в сопровождении Госоркестра России имени Светланова. Гастролировал во Франции, Австрии, Японии и во многих городах России.

В Улан-Удэ Павел Милюков выступит в дуэте с талантливым пианистом Эмином Мартиросяном. Они сыграют Сонату №2 для скрипки и фортепиано Шумана, Сонату №3 для скрипки и фортепиано Брамса и Фантазию на темы из оперы Гуно «Фауст» Венявского.

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