В Бурятии выберут самого «классного» классного

В республике проведут конкурс классных руководителей



В Бурятии состоится республиканский конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный-2021». В мероприятии примут участие классные руководители общеобразовательных учреждений региона.



Конкурс традиционно проводится в три этапа: школьный, районный и республиканский. Республиканский этап проводится дистанционно в два тура: первый тур (заочный) с 16 по 22 марта, второй тур (дистанционный) с 25 по 26 марта. К участию в республиканском этапе допускаются классные руководители – победители районного этапа.



В первом туре возможность раскрыть потенциал представится участникам в творческом эссе на тему «Классный руководитель – это работа, увлечение или…», а также видеоролике, раскрывающем участника как носителя умений будущего «Soft skills: нельзя научить тому, чего не умеешь сам».



Также в рамках конкурса будет проведена онлайн-олимпиада «Классный руководитель в современной школе», где в течение 15 минут участники должны ответить на 15 вопросов.



Во втором дистанционном туре конкурсантов ждут два испытания. В визитной карточке «К вершинам педагогического мастерства» от участников ждут запоминающегося выступления, с участием группы поддержки не более 5 человек. Будущий «самый классный» классный должен раскрыть свои ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии, семье.



Вторым конкурсным мероприятием республиканского тура будет представление личного опыта на тему «Новые формы воспитательных практик». Это творческая презентация образовательных технологий, демонстрация профессионального мастерства участников конкурса в области передачи собственного инновационного педагогического опыта. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

