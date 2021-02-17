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В Иркутске арестованы организаторы крупного казино

Общество, 
В спецоперации участвовали более 200 правоохранителей

В Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст.171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

В ходе проведения масштабной спецоперации, в которой приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов, была пересечена деятельность крупного игорного заведения, расположенного в цокольном этаже многоквартирного жилого дома на улице Красногвардейская в Иркутске. В состав следственно-оперативной группы вошли следователи СК России, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области и ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское». Мероприятие осуществлялось при взаимодействии сотрудников СОБР Управления Росгвардии.

Обыски проводились одновременно по 30 адресам: в казино и по местам жительства организаторов и работников игорного заведения. В заведении находились около 30 человек. В ходе обысков обнаружены и изъяты: 4 покерных стола, 1 игральный стол с рулеткой, 54 игровых автомата с купюроприёмниками, игральные фишки и карты, компьютерная техника, сотовые телефоны, флэш-накопители, документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности, а также денежные средства в размере около 450 тысяч рублей.

Часть денег была обнаружена в сумке, спрятанной в подвесном потолке одного из помещений казино. По адресу проживания 30-летнего организатора незаконного бизнеса был изъят пистолет «ПМ», а также множество банковских карт, на которые вероятнее всего переводились вырученные денежные средства.

Задержаны пять основных фигурантов уголовного дела: три организатора, управляющий и контролёр казино. По ходатайству следствия судом четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – домашний арест. В отношении ещё 14 подозреваемых (крупье, администраторы, контролёры, кассир) избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


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