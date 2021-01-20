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В Бурятии позолотят статую Будды

В Бурятии позолотят статую Будды
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
В Иволгинском дацане продолжаются работы над статуей Будды

В Иволгинском дацане Бурятии идёт подготовка к золочению статуи Будды Шакьямуни для нового Согчен дугана. Об этом сообщается в аккаунте дацана в Instagram.

- Идёт подготовка к золочению, сейчас ведётся обезжиривание и потом будет грунтовка статуи Будды Шакьямуни для алтаря нового Согчен дугана, - говорится в сообщении.


Как сообщал «Байкал-Daily», в строящемся новом Согчен дугане идут работы по изготовлению статуи Будды Шакьямуни для будущего алтаря. Уникальность этого процесса в том, что мастера работают над статуей непосредственно внутри строящегося храма.

Свой окончательный вид статуя примет непосредственно перед открытием храма. Дуган строится на подношения верующих.


буддизм Иволгинский дацан
 
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