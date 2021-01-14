Бурятский борец стал призёром чемпионата Белоруссии

Димчик Ринчинов выиграл «бронзу» в весовой категории 61 кг



В Минске завершился чемпионат Республики Беларусь по вольной борьбе. Соревнования проходили с 10 по 12 января в столичном дворце спорта.



В соревнованиях принял участия бурятский борец Димчик Ринчинов, уроженец села Ага-Хангил Могойтуйского района Агинского округа. Борец выступал за команды Гродно «Динамо» и СК Федерации профсоюзов Беларуси.



Дичик Ринчинов стал бронзовым призёром чемпионата в весовой категории 61 кг. В полуфинале спортсмен уступил своему товарищу по команде Асадулле Лачинову 1-1 по последнему действию. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

