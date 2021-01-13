Для них построят 4 семиэтажных дома
В 2021-22 годах из аварийного жилья в Байкальске переселят 161 семью. Работы проведут в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». Всего в её рамках будут расселять людей, проживающих на 13,3 тыс. квадратных метров. В 2021-22 годах переселят граждан, проживающих на пяти тысячах квадратных метров такого жилья. Для них планируют построить четыре семиэтажных дома. Два из них – в 2021 году, два – в 2022.
Проектная документация для строительства четырёх домов готова, она проходит государственную экспертизу. Мэр Байкальска Василий Темгеневский рассказал, что в городе мало площадок для нового строительства. На месте аварийных домов, жителей которых переселят в 2021-22 годах, возведут новостройки для переселения граждан по этой же программе в 2023-25 годах. В этот период необходимо расселить 8,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья.
Напомним, что после 2017 года в Байкальске было признано аварийным ещё 63,7 тыс. квадратных метров жилья. Их расселение планируется провести позже 2025 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Байкальске из аварийного жилья переселят 161 семью
Общество, Фото:
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