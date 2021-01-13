 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 января

12 января

Популярное

В Байкальске из аварийного жилья переселят 161 семью

В Байкальске из аварийного жилья переселят 161 семью
Общество,  Фото:pixabay.com
Для них построят 4 семиэтажных дома

В 2021-22 годах из аварийного жилья в Байкальске переселят 161 семью. Работы проведут в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах». Всего в её рамках будут расселять людей, проживающих на 13,3 тыс. квадратных метров. В 2021-22 годах переселят граждан, проживающих на пяти тысячах квадратных метров такого жилья. Для них планируют построить четыре семиэтажных дома. Два из них – в 2021 году, два – в 2022.

Проектная документация для строительства четырёх домов готова, она проходит государственную экспертизу. Мэр Байкальска Василий Темгеневский рассказал, что в городе мало площадок для нового строительства. На месте аварийных домов, жителей которых переселят в 2021-22 годах, возведут новостройки для переселения граждан по этой же программе в 2023-25 годах. В этот период необходимо расселить 8,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, что после 2017 года в Байкальске было признано аварийным ещё 63,7 тыс. квадратных метров жилья. Их расселение планируется провести позже 2025 года, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Байкальск аварийное жилье переселение Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Байкальске из аварийного жилья переселят 161 семью
В Байкальске из аварийного жилья переселят 161 семью
Общество, 13.01.2021
Для них построят 4 семиэтажных дома
В Бурятии завершились рождественские праздники
В Бурятии завершились рождественские праздники
Общество, 13.01.2021
Митрополит Иосиф поздравил молящихся с окончанием Рождества Христова
Создана карта животноводческих стоянок Забайкалья
Создана карта животноводческих стоянок Забайкалья
Общество, 13.01.2021
На интерактивную карту нанесены все 2136 стоянок края
В Бурятии ветеран из Заиграево отметил 95-летний юбилей
В Бурятии ветеран из Заиграево отметил 95-летний юбилей
Общество, 13.01.2021
Имениннику вручили сертификат на единовременную выплату и приветствия от президента
Бурятию на первенстве ДФО по боксу представят 18 спортсменок
Бурятию на первенстве ДФО по боксу представят 18 спортсменок
Общество, 13.01.2021
Соревнования проходят во Владивостоке с 13 января
В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования
В Иркутской области болельщикам разрешили ходить на соревнования
Общество, 13.01.2021
Заполняемость трибун в закрытых комплексах должна быть не более 25%
Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет
Национальному музею Бурятии исполнилось 10 лет
Общество, 13.01.2021
В честь праздника разыграли призы
В Бурятии посвятили стихотворение планам Сергея Зверева
В Бурятии посвятили стихотворение планам Сергея Зверева
Общество, 13.01.2021
«То ли сверху была директива, то ли это сценический хайп…»
Искусанного ребёнка перевезут из Улан-Удэ в Москву
Искусанного ребёнка перевезут из Улан-Удэ в Москву
Общество, 13.01.2021
Мальчика доставят в столицу России в ближайшее время
Бурятский лама не советует браки без сватовства
Бурятский лама не советует браки без сватовства
Общество, 13.01.2021
Настоятель дацана рассказал о смысле сватовства и почему не стоит сожительствовать без этого обряда
В Улан-Удэ массово проверят водителей
В Улан-Удэ массово проверят водителей
Общество, 13.01.2021
Проверка состоится в четверг
Жители Бурятии сдали около 500 доз антиковидной плазмы
Жители Бурятии сдали около 500 доз антиковидной плазмы
Общество, 13.01.2021
Её выдали тяжело больным коронавирусной инфекцией
В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
В Бурятии в частные дворы вывалили свиной навоз
Общество, 13.01.2021
Неприятные «подарки» обнаружили жители Тарбагатая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^