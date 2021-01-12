Соревнования завершатся 16 января
В Иркутске во дворце спорта «Труд» 12 января стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, девочек 13-14 лет. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменок из десяти сибирских регионов.
В чемпионате СФО участвуют женщины в возрасте 19-40 лет, имеющие подготовку не ниже первого спортивного разряда, в весовых категориях: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 и свыше 81 кг. Такие же весовые категории предусмотрены для юниорок 17-18 лет. Девушки 15-16 лет на первенстве Сибири выступают в следующих весовых категориях: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и свыше 80 кг. Девочки 13-14 лет соревнуются в весе 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64 и 70 кг.
В состав команды Иркутской области включено 35 спортсменок. Среди них – трёхкратная победительница первенства Европы Алёна Тремасова, серебряный призёр первенства Европы Татьяна Богданова, победительницы чемпионата Сибири Мария Хузахметова и Виктория Швалова и другие.
В состав судейской коллегии вошли 32 человека. Главный судья – Роман Малаев, технический делегат – Ярослав Ренев.
Соревнования завершатся 16 января. Спортсменки, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами. Кроме того, организаторы отметят специальными призами в номинациях «Лучший боксёр», «За волю к победе» и «За лучшую технико-тактическую подготовку».
13, 14 и 15 января соревнования проводятся с 14:00. 16 января финальные бои начнутся в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске стартовали женские чемпионат и первенство СФО по боксу
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