В Иркутске стартовали женские чемпионат и первенство СФО по боксу

Соревнования завершатся 16 января



В Иркутске во дворце спорта «Труд» 12 января стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет, девочек 13-14 лет. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменок из десяти сибирских регионов.



В чемпионате СФО участвуют женщины в возрасте 19-40 лет, имеющие подготовку не ниже первого спортивного разряда, в весовых категориях: 48, 51, 54, 57, 60, 64, 69, 75, 81 и свыше 81 кг. Такие же весовые категории предусмотрены для юниорок 17-18 лет. Девушки 15-16 лет на первенстве Сибири выступают в следующих весовых категориях: 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80 и свыше 80 кг. Девочки 13-14 лет соревнуются в весе 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 54, 57, 60, 64 и 70 кг.



В состав команды Иркутской области включено 35 спортсменок. Среди них – трёхкратная победительница первенства Европы Алёна Тремасова, серебряный призёр первенства Европы Татьяна Богданова, победительницы чемпионата Сибири Мария Хузахметова и Виктория Швалова и другие.



В состав судейской коллегии вошли 32 человека. Главный судья – Роман Малаев, технический делегат – Ярослав Ренев.



Соревнования завершатся 16 января. Спортсменки, занявшие призовые места, награждаются медалями и грамотами. Кроме того, организаторы отметят специальными призами в номинациях «Лучший боксёр», «За волю к победе» и «За лучшую технико-тактическую подготовку».



13, 14 и 15 января соревнования проводятся с 14:00. 16 января финальные бои начнутся в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

