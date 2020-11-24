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Ансамбль из Бурятии завоевал гран-при фестиваля «Поёт село родное»

Ансамбль из Бурятии завоевал гран-при фестиваля «Поёт село родное»
Общество, 
Тарбагатайский коллектив исполнил песни Большого Куналея

Подведены итоги XVI всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поёт село родное», который состоялся в онлайн-формате на официальном сайте проекта.

По словам организаторов, участники фестиваля показали яркие самобытные номера, которые отражают исконную культуру и народный колорит. За два конкурсных дня проект собрал на своем сайте более 62 тысяч просмотров, более 13 тысяч зрителей и более 12 с половиной тысяч голосов в номинации «Приз зрительских симпатий».

По решению жюри, в состав которого вошли известные хормейстеры, специалисты в области народного пения, фольклористы и преподаватели ведущих учебных заведений страны, гран-при фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей удостоился Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» из Бурятии. Руководители – Галина и Сергей Чебунины. Коллектив из села Тарбагатай исполнил песни села Большой Куналей: «Что не пыль, во поле запылилась», «За широкой за рекой », «Уж вы, стары старики», «Заболит головушка» и «Выше ельничку, выше березничку».

«Приз зрительских симпатий» с результатом 2480 голосов получил хор «Мегаватт» из города Читы. В номинации «Фольклорные ансамбли» первое место занял ансамбль выпускников краевого училища культуры «Наследие», руководитель – Олеся Петунина, город Чита. Лауреатами первой степени в номинации «Народные хоры» стали заслуженный коллектив народного творчества Крутинский народный хор, руководитель – Виктория Гонохова, село Крутинка Омской области; образцовый хор народной песни «Млада», руководитель Тамара Митрофанова, город Хабаровск и Красночикойский народный хор, руководитель - Надежда Забельская из села Красный Чикой Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Бурятия Тарбагатайский район Забайкальский край фестиваль конкурс фольклор
 
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