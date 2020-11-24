Тарбагатайский коллектив исполнил песни Большого Куналея
Подведены итоги XVI всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поёт село родное», который состоялся в онлайн-формате на официальном сайте проекта.
По словам организаторов, участники фестиваля показали яркие самобытные номера, которые отражают исконную культуру и народный колорит. За два конкурсных дня проект собрал на своем сайте более 62 тысяч просмотров, более 13 тысяч зрителей и более 12 с половиной тысяч голосов в номинации «Приз зрительских симпатий».
По решению жюри, в состав которого вошли известные хормейстеры, специалисты в области народного пения, фольклористы и преподаватели ведущих учебных заведений страны, гран-при фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей удостоился Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» из Бурятии. Руководители – Галина и Сергей Чебунины. Коллектив из села Тарбагатай исполнил песни села Большой Куналей: «Что не пыль, во поле запылилась», «За широкой за рекой », «Уж вы, стары старики», «Заболит головушка» и «Выше ельничку, выше березничку».
«Приз зрительских симпатий» с результатом 2480 голосов получил хор «Мегаватт» из города Читы. В номинации «Фольклорные ансамбли» первое место занял ансамбль выпускников краевого училища культуры «Наследие», руководитель – Олеся Петунина, город Чита. Лауреатами первой степени в номинации «Народные хоры» стали заслуженный коллектив народного творчества Крутинский народный хор, руководитель – Виктория Гонохова, село Крутинка Омской области; образцовый хор народной песни «Млада», руководитель Тамара Митрофанова, город Хабаровск и Красночикойский народный хор, руководитель - Надежда Забельская из села Красный Чикой Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Ансамбль из Бурятии завоевал гран-при фестиваля «Поёт село родное»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В голосовании Геннадий Мармушев победил конкурентов с большим отрывом
В колонии прошёл конкурс плакатов «Мы против курения!»
Мужчина распивал алкоголь во дворе дома
Кошка не может слезть уже пятый день
Поступило 10 современных вагонов
Покупатель не реагировал на замечания продавцов
Программу переселения планируют завершить в 2024 году
«Закинули на самый сложный участок – Батарейку», - вспоминает Алексей Гыргенов
Соревнования среди спортсменов с нарушениями слуха проходили во Владимире
Это самый высокий показатель за последние 24 года
В республике опубликовали прогноз ЧС на грядущий месяц
Молебны шаманов против коронавируса становятся еженедельными
Народное голосование продлится до 2 декабря включительно
Реконструкция обойдётся почти в 600 миллионов рублей
На протяжении двух лет не обнаруживается превышений нормативов по содержанию мышьяка или ртути