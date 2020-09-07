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Бурятский боец MMA стал чемпионом в Беларуси

Бурятский боец MMA стал чемпионом в Беларуси
Общество, 
Уроженец села Будалан Агинского округа Бадмацырен Доржиев победил в турнире BFC

3 сентября на арене «Prime Hall» в Минске состоялся очередной номерной турнир местного промоушена «Belarusian Fighting Championship» – «BFC 60». В его рамках зрители увидели поединки по правилам смешанных боевых искусств и кикбоксинга. В главном бою по правилам MMA в схватке за титул чемпиона BFC в категории до 56,7 кг одержал победу Бадмацырен Доржиев из Агинского Бурятского округа.

- Бой проходил в белорусском Минске 3 сентября на арене «Prime Hall». После церемонии награждения он выразил благодарность за поддержку своим землякам, родственникам и родителям. Бадмацырен является мастером спорта по вольной борьбе, членом сборной России по панкратиону. Чемпион России, Европы и мира по панкратиону. Выпускник Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. Магистр по физической культуре и спорту, — написал на своей странице в Инстаграм член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, BFC — это спортивная организация, проводящая профессиональные бои по MMA, GMMA, K1 и муай-тай в Республике Беларусь.
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