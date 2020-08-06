Жителям Бурятии вернули три миллиона, переплаченных за коммуналку

Число нарушений закона в сфере ЖКХ в Бурятии растёт



В первом полугодии 2020 года прокуратура Бурятии пресекла 690 нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это на 17 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Защищены права 1 138 граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В том числе принимались меры к перерасчёту и возврату необоснованно начисленных гражданам платежей. В первом полугодии по результатам прокурорских проверок гражданам произвели перерасчёт платы за коммунальные услуги на сумму 3,1 млн. рублей.



К примеру, в Северобайкальске управляющей компанией начисляла плату за отопление с нарушением жилищного законодательства. После вмешательства Северобайкальского межрайонного прокурора потребителям произведён перерасчёт на сумму 800 тысяч рублей. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а директор компании за обман потребителей – к административной ответственности.



Прокуроры выявляли нарушения при управлении многоквартирными домами. Проблемы были с содержанием и ремонтом общего имущества, ремонтом внутридомовых инженерных коммуникаций, работой аварийно-диспетчерских служб. Например, в Советском районе Улан-Удэ только после вмешательства прокурора управляющая компания выполнила текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, устранила трещины и отслоение штукатурки и краски, восстановило остекление.



В Баргузинском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Муйском, Тарбагатайском, Прибайкальском, Окинском и Тункинском районах, в Улан-Удэ прокуроры понуждали ресурсоснабжающие организации, муниципалитеты к замене и ремонту ветхих коммунальных сетей.



Пресекались факты оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества. Например, в Заиграевском районе две ресурсоснабжающие организации в январе 2020 года не смогли обеспечить потребителям надлежащую подачу тепла. По актам прокурорского реагирования нарушения устранены, виновные лица привлечены к административной ответственности.





