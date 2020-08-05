Казак из Бурятии выиграл всероссийский турнир по метанию ножей

Турнир собрал более 100 спортсменов



Казак, атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица», президент республиканской федерации по спортивному метанию ножа Александр Тырин выиграл всероссийский турнир. Об этом сообщает Верхнеудинское окружное казачье общество.



Всероссийский турнир по спортивному метанию ножа на призы памяти ветерана Евгения Бакурова прошёл с 31 июля по 1 августа в посёлке Улькан Иркутской области. Он собрал 115 спортсменов.



По итогам соревнований Александр Тырин показал лучший результат среди мужчин на дистанции семь метров, набрав 450 баллов.



Как отмечают организаторы, все нормы по предотвращению коронавируса были выполнены. Участники были разделены. Дети метали в спортзале, а взрослые на улице. Исключением были спецупражнения в которых приняла участие небольшая группа наиболее опытных метателей. Количество участников и болельщиков не превысило разрешённые 50 человек.





