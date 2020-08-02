За последнее время мужчина совершил не менее трёх краж
18 июля в полицию 30-летняя улан-удэнка заявила о квартирной краже. Женщина сообщила, что неизвестный отжав входную дверь проник в её квартиру, и похитил два телевизора, телевизионную приставку и тонометр. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 43-летний горожанин.
Установлено, что мужчина уже привлекается к уголовной ответственности за кражу у отдыхавшей на набережные Уды горожанки и квартирную кражу. Известно также, что ранее злоумышленник, ведущий асоциальный образ жизни, был неоднократно судим за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца по подозрению в кражах заключили под стражу
Общество, Фото:
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