Улан-удэнец столкнулся с вором, гулявшим в его одежде

Вор надел на себя украденную одежду и пошёл гулять по улицам



11 июля в дежурную часть поступило заявление от 48-летней улан-удэнки о квартирной краже. Ранним утром, пока женщина спала, неизвестный через окно на веранде залез в её квартиру. Вор украл 5700 рублей из сумки, а также мужскую одежду: футболку, шорты и тапочки. Женщина обнаружила кражу, когда домой вернулся муж, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Пара вызвала полицию, супруг тем временем попытался сам найти вора. Около продуктового магазина, расположённого неподалеку, он столкнулся с прохожим, одетым в его вещи.



Поняв, что перед ним вор, мужчина вынудил его отдать украденные деньги. В том числе они вместе сходили в торговую точку и вернули купленный товар. После привёл вора к себе домой, куда затем прибыли полицейские.



Оказалось, что в отношении подозреваемого уже расследуется уголовное дело по краже имущества у отдыхавшей на набережной Уды женщины. Ранее задержанный, ведущий асоциальный образ жизни, был неоднократно судим за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По ходатайству следователя суд рассмотрит вопрос об изменении подозреваемому меры пресечения в виде подписки о невыезде на более строгую – заключение под стражу.

