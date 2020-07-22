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В Бурятии 6 застройщиков признаны банкротами

В Бурятии 6 застройщиков признаны банкротами
Общество,  Фото:pixabay.com
В скором времени в арбитражном суде республики рассмотрят вопрос о признании банкротом ещё одного застройщика

Арбитражный суд Бурятии признал шесть застройщиков в республике банкротами. В их число вошли: ГК ООО «Шэнэсэн», ООО «ПСК «Тамир», АО «Промгражданстрой», ООО «СитиСтрой», ООО «Регионжилстрой», ООО «Домстройкомплект». В ближайшее время в суде будет рассмотрен вопрос о признании банкротом ООО «Универсал». Банкротство застройщиков является необходимым условием для достройки проблемных объектов за счёт средств, выделяемых фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства.

В арбитражный суд Бурятии и в фонд поддержки стали обращаться дольщики с вопросами: куда нужно подавать заявления и как можно получить денежную выплату вместо квартиры. Минстрой Бурятии совместно с фондом поддержки Бурятии дал разъяснения, что нужно знать пострадавшему участнику долевого строительства для защиты своих прав.

- После открытия арбитражным судом конкурсного производства в отношении застройщика и утверждении конкурсного управляющего пострадавшему участнику долевого строительства необходимо направить в адрес конкурсного управляющего заявление о включении его требований в реестр требований участников долевого строительства с приложением подтверждающих документов. Включение требований в реестр требований участников долевого строительства является основанием в последующем для передачи вам оплаченного помещения либо выплаты компенсации. Никаких дополнительных заявлений в суд, как например, о признании права собственности на объект долевого строительства, не требуется, - сообщает пресс-служба минстроя РБ.

После принятия фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства решения о целесообразности финансирования проблемного объекта, у пострадавшего участника долевого строительства есть право, не дожидаясь завершения строительства, получить денежное возмещение. С соответствующим обращением нужно будет обратиться в федеральный фонд –фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства до момента передачи арбитражным судом проблемного объекта фонду поддержки Бурятии.
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