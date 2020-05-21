В Бурятии выбрали лучшие плакаты о защите леса

Ребята представили рисунки на тему пожарной безопасности
Конкурс детского творчества «Защитим лес от пожаров!» ежегодно проводится республиканским агентством лесного хозяйства и ресурсным эколого-биологическим центром.
Дети со всех районов республики представили свои творческие работы на русском и бурятском языках. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и регионе конкурс прошёл в электронном формате.
Всего в конкурсе участвовали более 400 ребят. Дети представили листовки, буклеты и рисунки, в которых раскрыли всю свою любовь к окружающей среде и призвали беречь природу. В своих рисунках ребята показали, к чему приводит нарушение правил пожарной безопасности: непотушенный костёр или брошенный окурок в лесу.
Жюри пришлось проделать огромную кропотливую работу для выявления победителей. В ближайшее время все участники получат памятные призы, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
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