Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса

Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
Онлайн-карта распространения коронавируса в Забайкальском крае теперь имеет не два, а три цвета. Красным – обозначено количество человек, которые были госпитализированы с отмеченного адреса. Голубым цветом – жители, находящиеся по указанным адресам на самоизоляции после приезда в Забайкальский край из других регионов.
- На онлайн-карте распространения коронавируса в Забайкалье появился ещё и зеленый цвет. Это количество людей, которые выписаны из медицинских учреждений после лечения и теперь здоровы. Ежедневно за динамикой развития пандемии по карте наблюдают до 10 тысяч жителей региона. Информация обновляется регулярно, – прокомментировала глава краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Батуева.
Отметим, карта распространения инфекции по территории региона разработана министерством ЖКХ совместно с Забайкальским информационным центром и опубликована на сайте министерства и на официальном портале.
Ранее губернатор региона Александр Осипов отметил, что карта повысит информированность людей. По его словам, в данной ситуации очень важно предоставить общественности чёткую картину происходящего.
По состоянию на 14 мая в Забайкалье выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 454 подтвержденных диагноза. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 157 полностью выздоровели и выписаны из больниц.
К районам, охваченным заболеванием, добавился Дульдургинский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улётовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском районах Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
Он будет введён на территории области с 20 мая
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»
Жители Бурятии вовсю уже начинают осваивать новые меры, озвученные Владимиром Путиным
Снежная и ветреная погода сохранится в субботу
Конкурсанты ответственно подошли к творческому конкурсу
Из горной местности устроят онлайн-трансляцию большого молебна
В регионе зафиксировано 22 инцидента за весь отопительный период
Многочисленные недочёты в квартирах для сирот нашли общественники
Следственное управление оказало помощь Заиграевскому дому-интернату для престарелых и инвалидов
За сутки выявлено более 10,5 тысяч заболевших
Медсёстры сами определяют дату и время
Конкурс пройдёт в июне в Хабаровске