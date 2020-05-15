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Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса

Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Общество,  Фото:пресс-служба минэнергосвязи Забайкальского края
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной

Онлайн-карта распространения коронавируса в Забайкальском крае теперь имеет не два, а три цвета. Красным – обозначено количество человек, которые были госпитализированы с отмеченного адреса. Голубым цветом – жители, находящиеся по указанным адресам на самоизоляции после приезда в Забайкальский край из других регионов.

- На онлайн-карте распространения коронавируса в Забайкалье появился ещё и зеленый цвет. Это количество людей, которые выписаны из медицинских учреждений после лечения и теперь здоровы. Ежедневно за динамикой развития пандемии по карте наблюдают до 10 тысяч жителей региона. Информация обновляется регулярно, – прокомментировала глава краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Батуева.

Отметим, карта распространения инфекции по территории региона разработана министерством ЖКХ совместно с Забайкальским информационным центром и опубликована на сайте министерства и на официальном портале.

Ранее губернатор региона Александр Осипов отметил, что карта повысит информированность людей. По его словам, в данной ситуации очень важно предоставить общественности чёткую картину происходящего.

По состоянию на 14 мая в Забайкалье выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 454 подтвержденных диагноза. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 157 полностью выздоровели и выписаны из больниц.

К районам, охваченным заболеванием, добавился Дульдургинский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улётовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском районах Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.
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