Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса

Общество, Фото: пресс-служба минэнергосвязи Забайкальского края

Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной



Онлайн-карта распространения коронавируса в Забайкальском крае теперь имеет не два, а три цвета. Красным – обозначено количество человек, которые были госпитализированы с отмеченного адреса. Голубым цветом – жители, находящиеся по указанным адресам на самоизоляции после приезда в Забайкальский край из других регионов.



- На онлайн-карте распространения коронавируса в Забайкалье появился ещё и зеленый цвет. Это количество людей, которые выписаны из медицинских учреждений после лечения и теперь здоровы. Ежедневно за динамикой развития пандемии по карте наблюдают до 10 тысяч жителей региона. Информация обновляется регулярно, – прокомментировала глава краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Евгения Батуева.



Отметим, карта распространения инфекции по территории региона разработана министерством ЖКХ совместно с Забайкальским информационным центром и опубликована на сайте министерства и на официальном портале.



Ранее губернатор региона Александр Осипов отметил, что карта повысит информированность людей. По его словам, в данной ситуации очень важно предоставить общественности чёткую картину происходящего.



По состоянию на 14 мая в Забайкалье выявлено 22 новых случая коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 454 подтвержденных диагноза. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, один на ИВЛ. 157 полностью выздоровели и выписаны из больниц.



К районам, охваченным заболеванием, добавился Дульдургинский. Также случаи зарегистрированы в Чите и Улётовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Могочинском, Агинском, Карымском, Шилкинском, Читинском, Тунгокоченском, Газимуро-Заводском, Краснокаменском, Петровск-Забайкальском, Ононском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском районах Забайкалья. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

