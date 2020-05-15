В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных

Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации



В Бурятии по решению республиканского оперативного штаба организована работа по самоизоляции для 70 лиц без определенного места жительства в республиканском центре социальной адаптации «Шанс».



- Для предоставления круглосуточного проживания граждан в мае 2020 года и организации их питания из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Республики Бурятия выделено 450 тысяч рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на июнь 2020 года, – отметила министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.



Срочные социальные услуги для вновь обратившихся граждан будут оказываться после медицинского обследования. Для этого проводится ежедневный мониторинг температуры тела всех прибывающих и находящихся круглосуточно граждан, проводится опрос о состоянии их здоровья. Те, кто впервые поступает в центр «Шанс», в обязательном порядке сдают биологический материл на COVID-19. Для этих целей отведены отдельные помещения для временной изоляции. Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии с городскими поликлиниками №1 и №2.



Круглосуточное проживание для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеющих определенного места жительства, также предоставляет женский приют «Надежда». Он действует базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Сейчас там проживает 7 женщин. В приюте также действует режим изоляции. Приняты меры по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий.



14 мая на заседании республиканского оперативного штаба министерству социальной защиты населения РБ дано поручение организовать совместно с республиканским агентством занятости населения, администрацией г. Улан-Удэ мероприятия по трудоустройству граждан из числа лиц без определённого места жительства на работы по благоустройству столицы Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

