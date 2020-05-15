Правоохранители нашли украденный телефон до того, как потерпевший обратился в полицию
Накануне в полицию Ангарска обратилась женщина, которая сообщила, что к ней подошёл незнакомый мужчина и рассказал, что его побили в городском парке и отняли сотовый телефон.
По заявлению неравнодушной ангарчанки сотрудниками дежурной части незамедлительно была составлена подробная ориентировка. Через час сотрудники патрульно-постовой службы в нескольких кварталах от места происшествия задержали подходящих под описание ранее судимых 24-летнего парня и 22-летнюю девушку. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен сотовый телефон потерпевшего.
Получив необходимую медицинскую помощь, пострадавший мужчина обратился с заявлением в полицию. В это время украденный гаджет уже ждал его в отделе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Неравнодушная ангарчанка помогла раскрыть преступление
Общество, Фото:
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