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Неравнодушная ангарчанка помогла раскрыть преступление

Неравнодушная ангарчанка помогла раскрыть преступление
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Правоохранители нашли украденный телефон до того, как потерпевший обратился в полицию

Накануне в полицию Ангарска обратилась женщина, которая сообщила, что к ней подошёл незнакомый мужчина и рассказал, что его побили в городском парке и отняли сотовый телефон.

По заявлению неравнодушной ангарчанки сотрудниками дежурной части незамедлительно была составлена подробная ориентировка. Через час сотрудники патрульно-постовой службы в нескольких кварталах от места происшествия задержали подходящих под описание ранее судимых 24-летнего парня и 22-летнюю девушку. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен сотовый телефон потерпевшего.

Получив необходимую медицинскую помощь, пострадавший мужчина обратился с заявлением в полицию. В это время украденный гаджет уже ждал его в отделе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область
 
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