Улан-удэнец прописал у себя 17 жителей Узбекистана

Уголовное дело за фиктивную постановку на учёт передано в суд



Житель Улан-Удэ обвиняется по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».



По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина представил в миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» уведомление о месте пребывания 17 граждан Узбекистана в улус Тэгда Хоринского района.



- По указанному в уведомлении адресу иностранные граждане не проживали, трудовую деятельность в районе не осуществляли. Кроме того, обвиняемый не намеревался предоставлять им помещение для проживания, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Хоринского района республики для рассмотрения по существу.

