Уголовное дело за фиктивную постановку на учёт передано в суд
Житель Улан-Удэ обвиняется по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».
По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина представил в миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» уведомление о месте пребывания 17 граждан Узбекистана в улус Тэгда Хоринского района.
- По указанному в уведомлении адресу иностранные граждане не проживали, трудовую деятельность в районе не осуществляли. Кроме того, обвиняемый не намеревался предоставлять им помещение для проживания, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Хоринского района республики для рассмотрения по существу.
Улан-удэнец прописал у себя 17 жителей Узбекистана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уголовное дело за фиктивную постановку на учёт передано в суд
В дело вмешалась прокуратура
Дорогу откроют после улучшения погоды
В обработке задействовано более 100 военнослужащих и порядка 30 единиц специальной техники
Работы продолжатся до конца мая
«Что-то более милое сегодня уже вряд ли получится увидеть», шутят в учреждении
Мониторинг проводится не менее 10 часов в день
В Бурятии сохранится прохладная погода
Сборная республики набрала в три раза больше очков, чем команда соперников
В федеральный проект город включён из-за высокого уровня загрязнения воздуха
Дополнительную партию медсредств отправил фонд развития Дальнего Востока
Мероприятия пройдут в онлайн-формате
Местом выпуска рыбной молоди стала река Селенга
Одновременно в бане могут находиться не более 30 человек
Фермеры, которые за четыре года вложили немало труда в крупный участок, рискуют его потерять