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Улан-удэнец прописал у себя 17 жителей Узбекистана

Улан-удэнец прописал у себя 17 жителей Узбекистана
Общество,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело за фиктивную постановку на учёт передано в суд

Житель Улан-Удэ обвиняется по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».

По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина представил в миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» уведомление о месте пребывания 17 граждан Узбекистана в улус Тэгда Хоринского района.

- По указанному в уведомлении адресу иностранные граждане не проживали, трудовую деятельность в районе не осуществляли. Кроме того, обвиняемый не намеревался предоставлять им помещение для проживания, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Хоринского района республики для рассмотрения по существу.
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