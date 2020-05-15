В обработке задействовано более 100 военнослужащих и порядка 30 единиц специальной техники
С начала апреля военные специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Бурятии дезинфицируют объекты военной инфраструктуры.
На вооружении у военных автономные приборы специальной обработки из комплекта ДКВ-1К на базе «КамАЗ-4310», авторазливочные станции, в том числе унифицированные машины АРС-14КМ, которые применяются для обеззараживания дорог, крупногабаритных объектов, зданий и сооружений, автомобильной и бронетанковой техники.
Дезинфицирующие растворы, применяемые военными, максимально эффективны и в то же время безопасны для человека и окружающей среды. В их состав, в основном, входят препараты гипохлорита кальция, а также водные растворы моющих порошков.
Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано около 100 военнослужащих и порядка 30 единиц специальной техники. Работы ведутся на территории двух гарнизонов в Кяхтинском районе, а также в Улан-Удэ и в его пригородах.
Общая площадь обработанных объектов составила более 250 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные продезинфицировали более 250 тысяч «квадратов»
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