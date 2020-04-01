Около 300 жителей Иркутска застряли в Бангкоке

















- Из-за введённых ограничений на количество влетающих в страну за сутки самолётов, Росавиация не даёт возможности вылететь за нами бортам авиакомпании «S7». Оглашу цифры – в Москву могут прилетать 500 человек за 24 часа, а на всю остальную страну 200 человек. То есть, на всю страну один борт в день, - рассказал выступающий мужчина.



Он пообещал президенту, что, когда они вернутся, «своим примером покажут согражданам, как правильно и верно вести себя в это непростое время».



- Самоизолироваться и не контактировать с окружающим миром до наступления улучшения ситуации. Вот что нужно сделать каждому из нас, - добавил он.



Пользователи Интернета осудили своих земляков.



«Сидите там!», «А зачем было туда переться? Ведь явно попёрлись в то время, когда в Китае уже все началось. Пусть сидят обдумывают своё поведение», «Понятно, хотят домой. Я бы тоже хотела. Только теперь на эту банду надо автоматически открывать обсерватор на 300 койко-мест и прямо с трапа туда увозить. И оцеплять по периметру. Они это понимают?», - пишут люди в комментариях.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области



В Бурятии, по состоянию на 1 апреля,



Всего в России на утро 1 апреля зарегистрировано 2,3 тысячи заражённых коронавирусом,.



Туристы уже купили билеты домой, но Росавиация ограничила въезд граждан по количеству.- Из-за введённых ограничений на количество влетающих в страну за сутки самолётов, Росавиация не даёт возможности вылететь за нами бортам авиакомпании «S7». Оглашу цифры – в Москву могут прилетать 500 человек за 24 часа, а на всю остальную страну 200 человек. То есть, на всю страну один борт в день, - рассказал выступающий мужчина.Он пообещал президенту, что, когда они вернутся, «своим примером покажут согражданам, как правильно и верно вести себя в это непростое время».- Самоизолироваться и не контактировать с окружающим миром до наступления улучшения ситуации. Вот что нужно сделать каждому из нас, - добавил он.Пользователи Интернета осудили своих земляков.«Сидите там!», «А зачем было туда переться? Ведь явно попёрлись в то время, когда в Китае уже все началось. Пусть сидят обдумывают своё поведение», «Понятно, хотят домой. Я бы тоже хотела. Только теперь на эту банду надо автоматически открывать обсерватор на 300 койко-мест и прямо с трапа туда увозить. И оцеплять по периметру. Они это понимают?», - пишут люди в комментариях.Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской области выявлено три случая заражения коронавирусом В Бурятии, по состоянию на 1 апреля, 25 заболевших коронавирусом Всего в России на утро 1 апреля зарегистрировано 2,3 тысячи заражённых коронавирусом,.

В группе «Инцидент Иркутск» появилось видеообращение жителей Иркутска и Новосибирской области к президенту России с просьбой помочь вернуться им на Родину. Люди «застряли» в аэропорту Бангкока. В общей сложности там находится около 500 человек. По информации «Инцидент Иркутск», иркутян среди них около 300.