Ургант высмеял красноярцев, принявших артистов «Байкала» за китайцев с коронавирусом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял красноярцев за то, что те приняли труппу театра песни и танца «Байкал» за китайцев, заражённых коронавирусом.
- Давайте скажем так, они их просто приняли за китайцев, а не за больных коронавирусом. Сдали еще. Ужасно, ну, - сострил Иван Ургант.
Как сообщил «Байкал-Daily», гастролирующие артисты театра «Байкал» ранним утром 7 марта заселялись в хостел, когда «бдительные» соседи вызвали полицию и сообщили о большой группе «китайцев». Сотрудники Росгвардии ушли после выяснения ситуации.
Ведущий шоу «Вечерний Ургант» решил своеобразно поддержать бурятских артистов:
- Чтобы хоть как-то исчерпать этот неприятный инцидент, мы хотели бы пригласить артистов бурятского театра «Байкал» выступить у нас в программе. Но чуть позже. Недели через две. Дней через 14, - пошутил Иван Ургант, имея в виду инкубационный период при коронавирусе.
В ответ на такое «приглашение» театр «Байкал» на официальной странице в Instagram написал: «У нас есть номер в масках».