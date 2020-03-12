Ургант высмеял красноярцев, принявших артистов «Байкала» за китайцев с коронавирусом









Как сообщил «Байкал-Daily», гастролирующие артисты театра «Байкал» ранним утром 7 марта заселялись в хостел, когда «бдительные» соседи



Ведущий шоу «Вечерний Ургант» решил своеобразно поддержать бурятских артистов:



- Чтобы хоть как-то исчерпать этот неприятный инцидент, мы хотели бы пригласить артистов бурятского театра «Байкал» выступить у нас в программе. Но чуть позже. Недели через две. Дней через 14, - пошутил Иван Ургант, имея в виду инкубационный период при коронавирусе.



В ответ на такое «приглашение» театр «Байкал» на официальной странице в Instagram написал: «У нас есть номер в масках». Как сообщил «Байкал-Daily», гастролирующие артисты театра «Байкал» ранним утром 7 марта заселялись в хостел, когда «бдительные» соседи вызвали полицию и сообщили о большой группе «китайцев». Сотрудники Росгвардии ушли после выяснения ситуации.Ведущий шоу «Вечерний Ургант» решил своеобразно поддержать бурятских артистов:- Чтобы хоть как-то исчерпать этот неприятный инцидент, мы хотели бы пригласить артистов бурятского театра «Байкал» выступить у нас в программе. Но чуть позже. Недели через две. Дней через 14, - пошутил Иван Ургант, имея в виду инкубационный период при коронавирусе.В ответ на такое «приглашение» театр «Байкал» на официальной странице в Instagram написал: «У нас есть номер в масках».





Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял красноярцев за то, что те приняли труппу театра песни и танца «Байкал» за китайцев, заражённых коронавирусом.- Давайте скажем так, они их просто приняли за китайцев, а не за больных коронавирусом. Сдали еще. Ужасно, ну, - сострил Иван Ургант.