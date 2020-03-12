В Бурятии огнеборцы стали быстрее прибывать на пожары

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Время реагирования пожарных сократилось в три раза



Пожарные автомобили, переданные в отряды Государственной противопожарной службы Бурятии (ГПС РБ) в конце ноября 2019 года, уже показали свою боевую эффективность. Так, среднее время прибытия на пожар огнеборцев пожарной части №16 села Петропавловка Джидинского района сократилось в 3 раза, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Пожарная часть (ПЧ) №16 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ стоит на защите 20 населённых пунктов Джидинского района. Ранее среднее время прибытия огнеборцев ПЧ №16 к месту пожара составляло 10,3 минуты, но с введением в боевой расчёт нового пожарного автомобиля это время сократилось более чем в 3 раза и теперь составляет 3 минуты. Также сократилось среднее время тушения пожаров: локализация пожара – с 5,3 мин. до 4,6 мин; ликвидация пожара – с 4,6 мин. до 4 мин.



На скорость прибытия огнеборцев и эффективную ликвидацию пожара влияет множество факторов: своевременность обнаружения возгорания, удалённость места пожара от пожарного депо, погодные условия и т.д. Однако, положительное влияние новой спецтехники на эффективность работы огнеборцев неоспоримо, поскольку пожарная техника выбиралась специально под условия работы в населённых пунктах Бурятии. Пожарные автомобили обладают высокой проходимостью, а объём перевозимой воды – до восьми кубических метров – отлично подходит для работы в сельской местности, где слаборазвита инфраструктура дорожных сетей и отсутствует водоснабжение.



Поскольку одной из задач ГПС является проведение аварийно-спасательных работ, спецавтомобили оснащены полной комплектацией перевозимого пожарно-технического вооружения, что значительно облегчает пожарным задачу по деблокированию людей, попавших в ДТП.



Пополнение технопарка ПЧ №16 оценили не только сами пожарные, но и жители села Петропавловка, которые регулярно видят пожарный автомобиль на своих улицах, к счастью, чаще всего во время пожарно-профилактических мероприятий.



- Узнала, что в нашу пожарную часть дали новую пожарную машину. Мы очень рады этому и благодарны, что нас не забывает республика, выделяя современную технику для наших пожарных, – рассказала жительница села. – Им будет легче работать с новой техникой. Желаем удачи в их нелёгкой работе!







