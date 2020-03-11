В Бурятии завершился чемпионат по ледовым гонкам

Пятый этап соревнований прошёл 9 марта



9 марта в пригороде Улан-Удэ завершился финальный пятый этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам «Лёд 2020».



Призовые места очередного этапа распределились следующим образом:



«1 класс»

1 место – Шелковников Роман (Honda Integra)

2 место - Ившин Роман (Honda HR-V)

3 место - Степанов Максим (Honda Civic)



«2 класс»

1 место – Пауль Артём (ВАЗ 2106)

2 место – Татарников Александр (ВАЗ 21074)

3 место – Протасов Дмитрий (Nissan Laurel)



«3 класс»

1 место – Солпова Елизавета (Subaru Impreza)

2 место – Орловская Александра (Subaru Forester)

3 место – Малыгин Илья (Subaru Leon)



«4 класс»

1 место – Микаелян Рзмик (Daihatsu)

2 место – Шелковников Роман (Honda Integra)

3 место – Курбатов Максим (Toyota Probox)



«5 класс»

1 место – Туркин Александр (Иж Фабула)

2 место – Емельянов Григорий (Nissan Laurel)

3 место – Коврига Алексей (ВАЗ 2107)



«7 класс»

1 место – Чебунин Владимир (Nissan Silvia)

2 место – Петров Сергей (Honda Torneo)

3 место – Ившин Роман (Honda Torneo)



По итогам всех пяти этапов определились чемпионы этого сезона. В классе «FWD (шип)» им стал улан-удэнец Роман Шелковников на Honda Integra. В классе «RWD (шип)» победил иркутянин Дмитрий Протасов на Nissan Laurel. Класс «4WD» выиграл Роман Дорофеев из Улан-Удэ на Subaru Impreza.



Роман Шелковников вновь стал победителем в классе «FWD». Титул чемпиона в классе «RWD» у улан-удэнца Александра Туркина на Иж Фабула. Ещё один улан-удэнец стал первым в классе «Супершип» – это Сергей Петров на Honda Torneo. Об этом сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».

