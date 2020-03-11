Пятый этап соревнований прошёл 9 марта
9 марта в пригороде Улан-Удэ завершился финальный пятый этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам «Лёд 2020».
Призовые места очередного этапа распределились следующим образом:
«1 класс»
1 место – Шелковников Роман (Honda Integra)
2 место - Ившин Роман (Honda HR-V)
3 место - Степанов Максим (Honda Civic)
«2 класс»
1 место – Пауль Артём (ВАЗ 2106)
2 место – Татарников Александр (ВАЗ 21074)
3 место – Протасов Дмитрий (Nissan Laurel)
«3 класс»
1 место – Солпова Елизавета (Subaru Impreza)
2 место – Орловская Александра (Subaru Forester)
3 место – Малыгин Илья (Subaru Leon)
«4 класс»
1 место – Микаелян Рзмик (Daihatsu)
2 место – Шелковников Роман (Honda Integra)
3 место – Курбатов Максим (Toyota Probox)
«5 класс»
1 место – Туркин Александр (Иж Фабула)
2 место – Емельянов Григорий (Nissan Laurel)
3 место – Коврига Алексей (ВАЗ 2107)
«7 класс»
1 место – Чебунин Владимир (Nissan Silvia)
2 место – Петров Сергей (Honda Torneo)
3 место – Ившин Роман (Honda Torneo)
По итогам всех пяти этапов определились чемпионы этого сезона. В классе «FWD (шип)» им стал улан-удэнец Роман Шелковников на Honda Integra. В классе «RWD (шип)» победил иркутянин Дмитрий Протасов на Nissan Laurel. Класс «4WD» выиграл Роман Дорофеев из Улан-Удэ на Subaru Impreza.
Роман Шелковников вновь стал победителем в классе «FWD». Титул чемпиона в классе «RWD» у улан-удэнца Александра Туркина на Иж Фабула. Ещё один улан-удэнец стал первым в классе «Супершип» – это Сергей Петров на Honda Torneo. Об этом сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».
В Бурятии завершился чемпионат по ледовым гонкам
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