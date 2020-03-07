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В Улан-Удэ со свалки вернулись итальянские мусорные баки

В Улан-Удэ со свалки вернулись итальянские мусорные баки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В евробаки теперь надо кидать пластиковые бутылки

На улицах Улан-Удэ начали заново устанавливать итальянские мусорные баки, со скандалом закупленные при прежнем мэре Александре Голкове. Баки появятся у школ, больниц и других социальных объектах. Одним из первых мест стала школа №49.



Как сообщал «Байкал-Daily», мусорные баки, предназначенные для переработки отходов, в 2019 году увезли на свалку. Когда в Бурятию пришёл региональный мусор оператор «ЭкоАльянс», специалисты изучили баки и пришли к выводу, что для сбора и вывоза мусора они неудобны. Баки, некогда обошедшиеся бюджету более чем в 50 миллионов рублей, отправили на свалку гнить под открытым небом.

Недавно евробаки вернули в город, их продезинфицировали. Шторки с конструкций срезали, сделав два круглых отверстия. Сбрасывать сюда нужно пластиковые бутылки, которые пойдут на переработку.

Отметим, не принимаются бутылки из-под растительного масла, нежелательно бросать упаковку косметических средств. Крышки и бутылки надо сбрасывать отдельно. Это первый шаг в большом деле сортировки и переработки отходов в Улан-Удэ. 

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