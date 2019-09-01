5 лет назад на «евробаки» потратили несколько десятков миллионов рублей
В Улан-Удэ итальянские мусорные баки отправили на свалку. Любопытной фотографией поделился депутат Народного Хурала Бурятии Тумэн Дондоков, выложив снимок на своей станице в Facebook .
- Вот баки, купленные на миллионные бюджетные деньги, стоят возле свалки и гниют, - написал Тумэн Дондоков.
Летом 2019 года было принято решение отказаться от использования этих баков. Как сообщал «Байкал-Daily», это связано в началом работы в Бурятии регионального оператора «ЭкоАльянс». Итальянские мусорные баки оказались неудобны при сборе и выгрузке мусора. Регоператор заявил, что «евробаки» заменит на обычные.
Мусорные контейнеры были закуплены мэрией города в начале 2014 года. На 300 итальянских мусорных баков и два мусоровоза для раздельного сбора мусора было потрачено более 50-ти миллионов рублей. Тогда многие горожане возмутились такой тратой бюджетных средств. По их мнению, средства рациональнее было бы потратить на покупку снегоуборочной техники.
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
Общество, Фото:
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