В Улан-Удэ из-за ошибки в строительстве очистных возбуждено уголовное дело

26 февраля следственный отдел по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Речь идёт о некачественной работе комитета городского хозяйства Улан-Удэ при проверке проектно-сметной документации на строительство правобережных очистных сооружений.
Восточно-Байкальской природоохранная прокуратура установила, что 31 июля 2015 года комитет городского хозяйства заключил с юридическим лицом муниципальный контракт на сумму 42,3 миллиона рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию правобережных очистных сооружений Улан-Удэ.
Подготовленный проект был одобрен и утверждён комитетом, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
- Однако при выполнении работ было выявлено, что проектная документация содержит принципиальные недостатки, требуется внесение корректировок. Имеющиеся нарушения привели к дополнительным бюджетным расходам на сумму 1,2 миллиона рублей, - пояснили в Байкальской природоохранной прокуратуре.
Кроме того, из-за ненадлежащего составления проекта увеличились сроки проведения реконструкции, тем самым произошло необоснованное затягивание реализации национального проекта «Экология».
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Как сообщал «Байкал-Daily», об ошибке в проектно-сметной документации мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков докладывал заместителю министра строительства и ЖКХ России Максиму Егорову.
Мэр объяснил, что в проекте нужно изменить очерёдность строительства комплексов и для этого потребуется дополнительное финансирование. Максим Егоров тогда пообещал помочь и отметил, что объект «нельзя бросать».