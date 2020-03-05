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В Улан-Удэ из-за ошибки в строительстве очистных возбуждено уголовное дело

В Улан-Удэ из-за ошибки в строительстве очистных возбуждено уголовное дело
Общество,  Фото:baikalproc.ru
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ обвиняют в халатности и некачественной работе

26 февраля следственный отдел по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность». Речь идёт о некачественной работе комитета городского хозяйства Улан-Удэ при проверке проектно-сметной документации на строительство правобережных очистных сооружений.

Восточно-Байкальской природоохранная прокуратура установила, что 31 июля 2015 года комитет городского хозяйства заключил с юридическим лицом муниципальный контракт на сумму 42,3 миллиона рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию правобережных очистных сооружений Улан-Удэ.

Подготовленный проект был одобрен и утверждён комитетом, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Однако при выполнении работ было выявлено, что проектная документация содержит принципиальные недостатки, требуется внесение корректировок. Имеющиеся нарушения привели к дополнительным бюджетным расходам на сумму 1,2 миллиона рублей, - пояснили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Кроме того, из-за ненадлежащего составления проекта увеличились сроки проведения реконструкции, тем самым произошло необоснованное затягивание реализации национального проекта «Экология».

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщал «Байкал-Daily», об ошибке в проектно-сметной документации мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков докладывал заместителю министра строительства и ЖКХ России Максиму Егорову.

Мэр объяснил, что в проекте нужно изменить очерёдность строительства комплексов и для этого потребуется дополнительное финансирование. Максим Егоров тогда пообещал помочь и отметил, что объект «нельзя бросать».

КГХ прокуратура
 
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