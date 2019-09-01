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В Улан-Удэ при строительстве очистных нашли ошибку в проекте

В Улан-Удэ при строительстве очистных нашли ошибку в проекте
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Замминистра строительства Максим Егоров пообещал помочь

31 августа в Бурятию прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров, он осмотрел объекты совместно с главой республики Алексеем Цыденовым и и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Как сообщал «Байкал-Daily», в частности, замминистра оценил ход работ в строящемся парке на Стеклозаводе.

Также федеральный чиновник осмотрел ход строительных работ на правобережных очистных сооружениях канализации Улан-Удэ. Реконструкция ведётся рамках национального проекта «Экология», федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Строительство начато в 2017 году, потрачено почти 2 миллиарда рублей, в прошлом году здесь был построен первый пусковой комплекс, в этом году продолжается строительство второго и третьего комплексов.

Прямо сейчас на объекте строится помещение дисковых фильтров, а рядом – здание ультрафиолетового обеззараживания.




Выяснилось, что в процессе стройки была найдена ошибка в проекте.

- Нужно поменять первый этап строительства третьего пускового комплекса на второй этап строительства – в общем, меняются очереди строительства комплексов. Технология остаётся та же, - рассказал директор по строительству компании АО «РОТЕК» Андрей Гурьев.

Появились сложности в проектной документации, её нужно было откорректировать – заменить очередность строительства комплексов, - именно на это требуются дополнительные деньги.

- Честно надо признать – была допущена ошибка предыдущими проектировщиками. В ходе корректировки проектной документации у нас пошло удорожание строительства. Для того, чтобы ввести в эксплуатацию данные объекты, нам необходимо дополнительное финансирование, просьба оказать помощь, - обратился к заместителю министра Игорь Шутенков.

Егоров ответил на просьбу положительно, пообещал найти возможности помочь и отметил, что объект очень важный и необходимый – «нельзя же бросать».

- Все могут ошибиться, главное сделать выводы на будущее. Правильно, что вы сейчас об этом сказали, а не позже. Мы окажем вам поддержку – сказал заместитель министра Максим Егоров.

В результате строительства данных объектов планируется достижение биологической очистки сточных вод в объеме 65 тысяч кубических метров в сутки. В целом реконструкция сооружений предусматривает очистку сточных вод в объеме 185 тысяч кубических метров в сутки.






очистные сооружения минстрой
 
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