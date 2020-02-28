Своё творчество представит заслуженный художник РФ Бальжинима Доржиев
7 марта в Улан-Удэ, в художественном музее имени Ц.С. Сампилова начинает работу юбилейная выставка заслуженного художника Российской Федерации, народного художника Бурятии Бальжинимы Доржиева «Дорога к тебе». Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
На выставке будет представлено более 40 живописных работ художника, выполненных за последние несколько лет. Эта выставка – подарок всем женщинам Бурятии к Международному женскому дню. Авторский почерк Бальжинимы Доржиева легко узнаваем, его работы всегда яркие, красочные, а темой его живописных работ часто является природа и животные Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы.
- То, что ты художник, надо подтверждать каждый день. Этот олимпийский настрой входит в кровь, и я этим уже живу, для меня это нормальное состояние. Во Вселенной постоянно что-то происходит. И художник, должен это ощущать, – отметил Бальжинима Доржиев.
Справка
Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского Бурятского автономного округа. Окончил Иркутское художественное училище и Ленинградскую академию художеств имени И.Е. Репина, мастерскую Евсея Моисеенко. С 1991 по 2013 годы являлся главным художником Бурятского государственного академического театра драмы им. Х.Н. Намсараева. С 1981 года является активным участником групповых республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных, а также организовал несколько персональных выставок.
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В Улан-Удэ пройдёт юбилейная выставка народного художника
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