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В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях

В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта

8 марта в Улан-Удэ состоится первый республиканский шахматный турнир среди женщин, посвящённый Международному женскому дню. Соревнования проводятся в помещении бального зала Бурятского госуниверситета.

В турнире нет ограничения по возрасту. Также на турнире введён дресс-код – все участницы должны быть в платьях.

Регистрация на соревнования начнётся с 10:00. В 11:00 пройдёт открытие и будет дан старт первого тура.

Победителей наградят грамотами, кубками и ценными призами. Все участницы турнира получат подарок. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Республики Бурятия.

Возрастное ограничение 0+
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