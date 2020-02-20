Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта
8 марта в Улан-Удэ состоится первый республиканский шахматный турнир среди женщин, посвящённый Международному женскому дню. Соревнования проводятся в помещении бального зала Бурятского госуниверситета.
В турнире нет ограничения по возрасту. Также на турнире введён дресс-код – все участницы должны быть в платьях.
Регистрация на соревнования начнётся с 10:00. В 11:00 пройдёт открытие и будет дан старт первого тура.
Победителей наградят грамотами, кубками и ценными призами. Все участницы турнира получат подарок. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Республики Бурятия.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
Общество, Фото:
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