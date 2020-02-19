Спецназовцы в Бурятии потренировались с юными спортсменами

Также ребятам показали фильм об испытаниях для получения «крапового берета»



Сотрудники отдела специального назначения УФСИН провели занятие с воспитанниками спортивного клуба Сорок Сороков и воскресной школы храма Вознесения Господня Улан-Удэ.



Ребятам рассказали об истории отряда, его участии в операциях на Северном Кавказе, показали фотографии и спортивные кубки. В учебном зале продемонстрировали фильмы о сдаче испытаний на право ношения «крапового берета». Один из обладателей такой высшей формы отличия подробно рассказал о всех этапах этого труднейшего испытания.



В спортивном зале сотрудники спецназа показали, как нужно правильно подтягиваться и отжиматься, показали, как проходят тренировки, продемонстрировали элементы рукопашного боя.



В следующий раз ребята приедут в тёплое время года, и попробуют пройти полосу препятствий, на которой тренируются сотрудники, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

