Премии получат победители и призёры турнира серии Гран-при
В Бурятии чемпионы и призёры прошедшего международного турнира по вольной и женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» получат премии. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».
За золотую медаль Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Мария Кузнецова и Вероника Чумикова получат по 200 000 рублей от Забайкальского горнорудного предприятия. Бронзовые призёры турнира Даша Шарастепанов и Евгений Жербаев получат премии в размере 150 000 рублей. Организация является генеральным партнёром федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.
Напомним, что соревнования имени двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина проводились в Красноярске с 22 по 26 января. Они стали отборочными на чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит сейчас в Риме.
В Бурятии борцы-чемпионы получат по 200 000 рублей
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