За аэролодку «Фантом Север-650» ожидается нешуточная борьба
В Бурятии продолжается регистрация на крупнейший турнир по зимней спортивной рыбалке в России - «Байкальскую рыбалку». На сегодня, кроме команд из Бурятии, зарегистрированы участники из Иркутска, Братска, Красноярска и Владивостока. Желающих принять участие просят поторопиться, чтобы не пропустить самые масштабные соревнования по подлёдной ловле.
- Дорогие земляки, гости, рыбаки и рыбачки спешите зарегистрировать свою команду на участие в «Байкальской рыбалке». Ведь стоит побывать на «Байкальской рыбалке» хотя бы раз, как захочется возвращаться на неё снова и снова. Фестиваль привлекает внимание как профессиональных рыбаков и любителей, так и желающих насладиться насыщенной культурной программой, - говорят организаторы.
В разные годы рыболовный турнир посещали такие почётные гости, как депутат Госдумы, экс-чемпион мира Николай Валуев, актёры Вилли Хаапасало, Виктор Бычков «Кузьмич», рыболовный эксперт Владимир Струев. В этом году на лёд Байкала приедет заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.
- На «Байкальской рыбалке» каждый найдёт себе занятие по душе и наберёт счастливых воспоминаний, духа соревнований на целый год вперёд. Убедитесь в этом сами. Ведь на льду священного озера развернется нешуточная борьба за главный приз соревнований - аэролодку «Фантом Север-650». Любите зимнюю рыбалку, хотите выиграть? Тогда не тяните, регистрируйте свою команду! – призывают организаторы.
«Байкальская рыбалка-2020» состоится 27-28 марта в Прибайкальском районе, село Турка.
Регистрация проходит по адресу: Улан-Удэ, улица Смолина, 18, здание ФГБУ «Главрыбвод».
Справки по тел.: 8 950 397 21 62, 21-21-89 8 924 355 77 70, 57-97-70
В Бурятии призывают не тянуть с регистрацией на «Байкальскую рыбалку»
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