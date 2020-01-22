Дмитрий Дюжев станет гостем «Байкальской рыбалки-2020»

В 2020 году рыбалка пройдёт 27-28 марта в селе Турка Прибайкальского района на территории «Байкальской гавани». На мероприятии ожидается порядка пяти тысяч человек. Это рыбаки, зрители, группы поддержки и гости Бурятии.





Главный призом соревнований станет аэролодка «СЕВЕР 650». По традиции призами отмечаются команды, занявшие первые 10 мест. Им достанутся снегоход YAMAHA, лодочный мотор YAMAHA, надувная лодка «Селенга 360», электрогенератор и другие полезные подарки.



Кроме того, специальными призами награждаются победители в отдельных номинациях. В частности, лучшая женская команда получит путёвку для четырёх участниц в Таиланд.







в 2019 году победителем соревнований по подлёдному лову стала команда из Улан-Удэ под названием GTA. Им достался главный приз автомобиль «Тойота Фортунер».



