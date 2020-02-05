Монголия планирует сотрудничать со СМИ Бурятии

В Улан-Баторе пройдёт международный медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ»



С 19 по 22 марта в Улан-Баторе пройдёт международный медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ» с участием руководителей и журналистов СМИ Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Красноярского краев, г. Новосибирска и г. Москвы.



В форумe примут участие руководители и журналисты всех крупнейших средств массовой информации Монголии (телевидение, радио, газеты, журналы и информационные агентства).



В программе форума презентация российских и монгольских средств массовой информации, круглый стол по актуальным проблемам сотрудничества монгольских СМИ со средствами массовой информации приграничных субъектов, а также подписание соглашений о сотрудничестве.



Организаторы надеются, что проведение форума послужит началу взаимовыгодного сотрудничества между СМИ Монголии и российскими средствами массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба российского центра науки и культуры в г. Улан-Баторе.

