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Монголия планирует сотрудничать со СМИ Бурятии

Монголия планирует сотрудничать со СМИ Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Баторе пройдёт международный медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ»

С 19 по 22 марта в Улан-Баторе пройдёт международный медиафорум «Добрые соседи – диалог без границ» с участием руководителей и журналистов СМИ Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского и Красноярского краев, г. Новосибирска и г. Москвы.

В форумe примут участие руководители и журналисты всех крупнейших средств массовой информации Монголии (телевидение, радио, газеты, журналы и информационные агентства).

В программе форума презентация российских и монгольских средств массовой информации, круглый стол по актуальным проблемам сотрудничества монгольских СМИ со средствами массовой информации приграничных субъектов, а также подписание соглашений о сотрудничестве.

Организаторы надеются, что проведение форума послужит началу взаимовыгодного сотрудничества между СМИ Монголии и российскими средствами массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба российского центра науки и культуры в г. Улан-Баторе.
форум Монголия Бурятия Иркутская область Забайкальский край СМИ журналисты
 
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