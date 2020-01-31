 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Января

30 Января

Популярное

В Иркутской области полицейские провели операцию «Квартира»

В Иркутской области полицейские провели операцию «Квартира»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Правоохранители рассказали гражданам о преимуществах постановки объектов собственности под охрану

В Шелехово полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии в период с 16 по 30 января провели ряд профилактических мероприятий.

Сотрудники полиции, совершая поквартирный обход, рассказывали жителям города о преимуществах постановки объектов собственности под охрану. Также они приводили статистику совершения преступлений, предусмотрённых частью 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».

Например, в августе 2019 года шелеховчанка, выставив на продажу мебельную стенку, неосмотрительно позволила покупателям осмотреть квартиру. Получив деньги за мебель, хозяйка заметила пропажу ключей с тумбочки. Однако в телефонном разговоре покупательница заверила её, что ничего кроме шкафов из квартиры не выносили. А спустя два дня злоумышленники, проникнув в её дом, вынесли телевизор, ноутбук, телефоны, бытовую технику и золотые украшения. 

- В первую очередь я бы порекомендовала не оставлять ключи от квартиры, ценные вещи и дорогую технику на видном месте, тем более в преддверии визита незнакомых людей. Ну и, конечно, если бы в ходе осмотра злоумышленники заметили датчики, свидетельствующие о постановке квартиры под охрану, они бы поостереглись совершать кражу, - рассказала старший следователь Юлия Кутепова.

Через несколько дней сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Шелеховскому району задержали подозреваемых. Часть вещей удалось вернуть хозяйке.

В другом случае использование тревожной кнопки, выведенной на пульт Росгвардии, спасло продавщицу одного из продуктовых магазинов. Молодой человек, увидев, что в торговой точке нет покупателей, схватил с прилавка алкогольный напиток. В этот момент женщина нажала на тревожную кнопку. Мужчине не удалось убежать далеко. Проверив прилегающую территорию, через несколько часов его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
акция полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Исправительные учреждения Бурятии принимают заказы на изготовление мебели
Исправительные учреждения Бурятии принимают заказы на изготовление мебели
Общество, 31.01.2020
Осуждённые изготовляют также пиломатериал, игровые площадки, сувениры и многое другое
В Иркутской области полицейские провели операцию «Квартира»
В Иркутской области полицейские провели операцию «Квартира»
Общество, 31.01.2020
Правоохранители рассказали гражданам о преимуществах постановки объектов собственности под охрану
В Бурятии мать чуть не убила дочку во время кормления
В Бурятии мать чуть не убила дочку во время кормления
Общество, 31.01.2020
Малышку санавиацией доставили в Улан-Удэ
В Бурятии трёх парней поймали во время изготовления наркотиков
В Бурятии трёх парней поймали во время изготовления наркотиков
Общество, 31.01.2020
Один из молодых людей был в наркотическом опьянении
В Улан-Удэ прошли семинары по обучению детей церковнославянскому языку
В Улан-Удэ прошли семинары по обучению детей церковнославянскому языку
Общество, 31.01.2020
На семинаре присутствовали представители городских приходов и сельских воскресных школ
В Бурятии огнеборцы и социальные службы провели рейд по неблагополучным семьям
В Бурятии огнеборцы и социальные службы провели рейд по неблагополучным семьям
Общество, 31.01.2020
Жителям рассказали о правилах пожарной безопасности
В Бурятии задержали сборщиков конопли из Забайкалья
В Бурятии задержали сборщиков конопли из Забайкалья
Общество, 31.01.2020
У них изъята марихуана общим весом более 2,5 килограммов  
Спортсмен из Бурятии стал победителем Кубка Валерия Стародубцева
Спортсмен из Бурятии стал победителем Кубка Валерия Стародубцева
Общество, 31.01.2020
Николай Вербицкий стал победителем состязаний по бегу на 800 метров

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^