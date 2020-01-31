В Иркутской области полицейские провели операцию «Квартира»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Правоохранители рассказали гражданам о преимуществах постановки объектов собственности под охрану



В Шелехово полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии в период с 16 по 30 января провели ряд профилактических мероприятий.



Сотрудники полиции, совершая поквартирный обход, рассказывали жителям города о преимуществах постановки объектов собственности под охрану. Также они приводили статистику совершения преступлений, предусмотрённых частью 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище».



Например, в августе 2019 года шелеховчанка, выставив на продажу мебельную стенку, неосмотрительно позволила покупателям осмотреть квартиру. Получив деньги за мебель, хозяйка заметила пропажу ключей с тумбочки. Однако в телефонном разговоре покупательница заверила её, что ничего кроме шкафов из квартиры не выносили. А спустя два дня злоумышленники, проникнув в её дом, вынесли телевизор, ноутбук, телефоны, бытовую технику и золотые украшения.



- В первую очередь я бы порекомендовала не оставлять ключи от квартиры, ценные вещи и дорогую технику на видном месте, тем более в преддверии визита незнакомых людей. Ну и, конечно, если бы в ходе осмотра злоумышленники заметили датчики, свидетельствующие о постановке квартиры под охрану, они бы поостереглись совершать кражу, - рассказала старший следователь Юлия Кутепова.



Через несколько дней сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Шелеховскому району задержали подозреваемых. Часть вещей удалось вернуть хозяйке.



В другом случае использование тревожной кнопки, выведенной на пульт Росгвардии, спасло продавщицу одного из продуктовых магазинов. Молодой человек, увидев, что в торговой точке нет покупателей, схватил с прилавка алкогольный напиток. В этот момент женщина нажала на тревожную кнопку. Мужчине не удалось убежать далеко. Проверив прилегающую территорию, через несколько часов его доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

