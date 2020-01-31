Парк коммунальной техники в Улан-Удэ пополнится «Золотой ручкой»

Так лаповый снегопогрузчик прозвали сами коммунальщики
Комитет городского хозяйства рассказал о своей технике, а именно о «Золотой ручке». Это лаповый снегопогрузчик, но звучное название ему дали коммунальщики, благодаря тому, что быстро и эффективно производит уборку.
- Механизм работы прост: в передней части погрузчика расположена лопата – сварная рама, облицованная металлическими листами. Во время движения она подрезает снег заострённой передней кромкой и грузит его на себя. Посередине лопаты находится две лапы на вращающихся дисках, они поочерёдно захватывают снег, который по транспортёру перемещается вверх и сбрасывается в кузов грузовика, - сообщили в комитете городского хозяйства.
На загрузку в среднем уходит пять минут, тот же объём два работника выполняют за 1,5 - 2 часа.
В парке коммунальной техники города имеется три лаповых снегопогрузчика. В этом году планируется поступление ещё одного.
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