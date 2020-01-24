Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России

Он входит в топ-10 рейтинга уже третий год подряд



В России провели исследование представленности сказочных новогодних персонажей в федеральных и региональных СМИ. Его подготовили аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ».



Безусловное лидерство по итогам 2019 года по-прежнему у Деда Мороза из Великого Устюга, который чуть сократил свое медиаприсутствие (213 тыс. в 2019 году, 216 тыс. в 2018 году) и Снегурочки из Костромы (112 тыс. в 2019 году, 111 тыс. в 2018 году).



Байкальский Дед Мороз, занявший десятое место в рейтинге, на треть увеличил свою известность в российских медиа за счёт проведения фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» с приглашением не только российских, но и зарубежных новогодних персонажей.



В первую десятку рейтинга также вошли Морозко (Нижегородская область), Тол Бабай (Удмуртия), Кыш Бабай (Татарстан), Мороз Иванович (Новосибирская область), Чысхаан (Якутия), Паккайне (Карелия), Талви Укко (Карелия).



Байкальский Дед Мороз входит в топ-10 рейтинга упоминаний в СМИ сказочных персонажей уже третий год подряд. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что это подтверждает популярность сказочного персонажа у жителей и гостей региона и говорит о постоянном развитии проекта.



В ноябре Байкальский Дед Мороз принял участие в торжественной церемонии вручения зимним волшебникам паспортов «Сказочной России» в Великом Устюге, а также получил диплом победителя первой в России премии «Сказка года» в номинации «Главный герой Нового года». В начале марта байкальский волшебник ждёт своих коллег в Слюдянке на межрегиональном фестивале зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.



Справка



Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в Слюдянке с 2005 года. В начале 2017 года отмечен на «Сказочной карте России». У проекта есть легенда и своя песня. Ежегодно в декабре проводится праздник – День рождения Байкальского Деда Мороза. Сказочный персонаж принимает участие в общероссийских региональных праздниках: Международном туристическом форуме «Большой Урал», Межрегиональном фестивале «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии, Сказочном «Сагаалгане» в Бурятии, дне рождения Карельского Морозца Паккайне.

