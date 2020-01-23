Движение было закрыто на 30 минут
Движение автотранспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии восстановлено.
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» сообщает об открытии движения автотранспорта на км 421+400 Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Движение приостанавливалось по причине буксировки фуры, съехавшей в кювет 22 января. Буксировка в итоге перенесена на 24 января.
Движение автотранспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» было ранее временно закрыто. Сообщалось о временном закрытии движения автотранспорта на 30 минут с 12:30 23 января по причине буксировки фуры, съехавшей в кювет.
В Бурятии движение транспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» восстановлено
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