В Бурятии движение транспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» восстановлено

Движение было закрыто на 30 минут



Движение автотранспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» в Бурятии восстановлено.



Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» сообщает об открытии движения автотранспорта на км 421+400 Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. Движение приостанавливалось по причине буксировки фуры, съехавшей в кювет 22 января. Буксировка в итоге перенесена на 24 января.



Движение автотранспорта на участке трассы Р-258 «Байкал» было ранее временно закрыто. Сообщалось о временном закрытии движения автотранспорта на 30 минут с 12:30 23 января по причине буксировки фуры, съехавшей в кювет.

