В Улан-Удэ осуждённые женщины сочинили сказки

Произведения женщин будут опубликованы в местном журнале



В клубе при исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся конкурс под названием «Новогодняя сказка для детей». Отряды представили на конкурс книги, которые сами сочинили, а также нарисовали к ним иллюстрации.



Героями почти всех литературных произведений, написанных женщинами стали мышки всех цветов и размеров в честь хозяйки 2020 года.



Лучшие книжки по результатам конкурса, будут опубликованы в местном журнале «Ступени» в ближайшее время, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

