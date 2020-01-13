Монгольская столица на третьем месте
Красноярск вошёл в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом. На это внимание обратил Telegram-канал «Борус».
Самым загрязнённым городом названа Дакка, Бангладеш. На втором месте сейчас Канберра, Австралия, где бушуют лесные пожары. Третьей стала столица Монголии, город Улан-Батор, где каждую зиму экологическая беда из-за отопления частного сектора. На четвёртой позиции – китайский Шанхай, на пятой месте Сараево, Босния, на шестом – Мумбаи, Индия.
Вслед за Индией как раз расположился Красноярск. Сейчас в городе действует режим чёрного неба.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ проблема загрязнения воздуха стоит также остро. В декабре на заседании правительства Бурятии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал загрязнение воздуха одной из главных проблем в городе. Он предложил разработать комплексный план по снижению выбросов автономных источников теплоснабжения, который будет включать перевод на централизованную систему отопления, электроотопление или экотопливо.
Недавно стало известно, что риск увеличения смертности по причине грязного воздуха в Улан-Удэ вырос более чем в семь раз. Риск возникновения заболеваний органов дыхания превысил допустимый уровень в 16,2 раза, иммунной системы в 14,5 раза, врождённых аномалий в 12,1 раза, возникновения новообразований в 10,2 раза, болезней глаз в 4,3 раза, сердечно-сосудистой системы в 2,4 раза.
Красноярск вошёл в десятку городов мира с самым грязным воздухом
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