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В Бичуре открылся современный кинозал

В Бичуре открылся современный кинозал
Общество,  Фото:pixabay.com
В конце недели в селе состоялась презентация оснащённого кинозала в районном Доме культуры

В четверг, 5 декабря, в селе Бичура Бичурского района Бурятии открылся современный кинозал в рамках Национального проекта «Культура». Взрослые и дети собрались в районном Доме культуры, чтобы оценить новшество и запланировать совместный поход на будущие премьеры. Уже в середине декабря работники дома культуры представят расписание киносеансов, сообщает пресс-служба минкульта Бурятии.

Жители Бичуры рады кинотеатру, так как теперь не надо ехать в Улан-Удэ, чтобы насладиться мировыми премьерами. Достаточно прогуляться до дома культуры.

Показы будут проходить четыре дня в неделю по четыре сеанса. Как пообещала директор районного Дома культцры, для коллективных заявок будут предусмотрены скидки. Стоимость билетов будет немного ниже, если приобрести абонемент. Цена одного билета составит от 100 до 200 рублей. Первые показы начнутся в середине декабря. Уже совсем скоро откроются кинокассы и начнутся продажи поп-корна и напитков.

Жительница Бичуры Евгения на открытие кинозала пришла с детьми.

- Сегодня радостное событие, у нас около 30 лет не было кинотеатра. Последний раз в Бичуре я видела картину на широком экране в 1992 году, и вот сегодня наконец-то у нас появился кинотеатр. Со времён моего детства у меня осталось много приятных воспоминаний. Сейчас в эпоху интернета кино можно посмотреть в любое время, но, чтобы с семьёй посмотреть фильм на широком экране, а затем обсудить его – это только в кинотеатрах. Это своего рода семейный досуг и это бесценно для детей и взрослых. Нам интересны не только мировые премьеры, но и ленты местного производства, о которых мы ничего не знаем, а ведь в республике снимают фильмы. Думаю, что на хорошую премьеру мы обязательно придём. И сегодняшний день для нас праздник, - рассказала Евгения.

После показов роликов зрители выходили из зрительного зала в приподнятом настроении, обсуждали и планировали поход в кинотеатр. Впереди новогодние праздники, думаем, что желающих увидеть премьеры российских и зарубежных фильмов будет немало.

До конца 2019 года оснащённые кинозалы появятся в селе Турунтаево Прибайкальского района, селе Сосново-Озерское Еравнинского района, в городе Северобайкальск, в селе Новая Брянь Заиграевского района, посёлке Каменск Кабанского района, а также два кинозала в Улан-Удэ в доме культуры имени А.П. Вагжанова и ДК «Авиатор». В начале ноября кинозал открылся в селе Кижинга.


кинотеатры
 
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